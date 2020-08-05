Форвард збірної України виступатиме у Швейцарії

Джерело - ФБУ.
Форвард збірної України Ольга Яцковець продовжить клубну кар’єру у Швейцарії.
Про це повідомляє ФБУ
Вона уклала угоду з місцевим клубом Вінтертур.
Минулого сезону наша баскетболістка виступала за словацький Ружомберок. На момент зупинки змагань команда здобула 19 перемог у 19-ти поєдинках.
Яцковець була лідером чемпіонату за результативністю. У середньому за поєдинок набирала 17,4 очка, 7 підбирань.
Нещодавно Ольга брала участь у підготовчих зборах у Києві в складі національної збірної України.
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