 Відомий репер може стати одноклубником Михайлюка у Детройті | Баскетбол | Champion.com.ua
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Відомий репер може стати одноклубником Михайлюка у Детройті

Сьогодні 17:25 651 0
Пропозицію варто розглядати як взаємовигідну піар-акцію
Відомий репер може стати одноклубником Михайлюка у Детройті
#Детройт, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Популярний американський репер J. Cole отримав від Детройта офіційне запрошення на перегляд.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

J. Cole в січні відсвяткував 35-річчя, тому запрошення Детройта на перегляд, ймовірно, варто розглядати як взаємовигідну піар-акцію.

Пістонс в сезоні 2019-2020 достроково втратили шанси на плей-офф і не поїхали на рестарт сезону в Орландо.

Раніше, Лейкерс виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років.

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