Відомий репер може стати одноклубником Михайлюка у Детройті

Пропозицію варто розглядати як взаємовигідну піар-акцію

Джерело - Чемпіон.

Популярний американський репер J. Cole отримав від Детройта офіційне запрошення на перегляд.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

.@JColeNC we see you out here. You said they only got 12 slots on the Pistons.



Hit us up for that tryout. This is for all the dreamers @bleacherreport #Dreamville https://t.co/6K24xaI28b pic.twitter.com/GYuG5LvqDE — Detroit Pistons (@DetroitPistons) August 4, 2020

J. Cole в січні відсвяткував 35-річчя, тому запрошення Детройта на перегляд, ймовірно, варто розглядати як взаємовигідну піар-акцію.

Пістонс в сезоні 2019-2020 достроково втратили шанси на плей-офф і не поїхали на рестарт сезону в Орландо.

Раніше, Лейкерс виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років.