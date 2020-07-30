БК Одеса продовжив контракти з трьома гравцями і підписав першого новачка

БК Одеса продовжив угоди з кількома перевіреними гравцями минулого сезону та підписав новачка.

Про це заявив тренер команди Олег Юшкін.

"Наразі ми продовжили співпрацю з Денисом Носковим, Романом Новіковим та Вадимом Прокопенком. Також уклали угоду з Антоном Давидюком, який минулого сезону виступав за Миколаїв. Наразі ведемо перемовини з низкою українських гравців та четвіркою іноземців. Уже найближчим часом анонсуємо легіонерів. На жаль, вимушені розпрощатися з Олексієм Щепкіним, який вирішив переїхати з родиною до Нью-Йорка. Дякуємо йому за час з нами та бажаємо успіхів", - сказав Юшкін.