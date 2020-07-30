 БК Одеса продовжив контракти з трьома гравцями і підписав першого новачка | Баскетбол | Champion.com.ua
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БК Одеса продовжив контракти з трьома гравцями і підписав першого новачка

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БК Одеса продовжив контракти з трьома гравцями і підписав першого новачка
#Одеса, #Миколаїв

Джерело - ФБУ.

БК Одеса продовжив угоди з кількома перевіреними гравцями минулого сезону та підписав новачка.

Про це заявив тренер команди Олег Юшкін.

"Наразі ми продовжили співпрацю з Денисом Носковим, Романом Новіковим та Вадимом Прокопенком. Також уклали угоду з Антоном Давидюком, який минулого сезону виступав за Миколаїв. Наразі ведемо перемовини з низкою українських гравців та четвіркою іноземців. Уже найближчим часом анонсуємо легіонерів. На жаль, вимушені розпрощатися з Олексієм Щепкіним, який вирішив переїхати з родиною до Нью-Йорка. Дякуємо йому за час з нами та бажаємо успіхів", - сказав Юшкін.

Останнього сезону Денис Носков набирав у середньому 9,2 очка, 4,8 підбирання, 0,8 передачі за матч. У Романа Новікова 4,6 очка, 1,9 підбирання та 0,5 передачі за поєдинок. Вадим Прокопенка набирав за матч 6,3 очка, 3,4 підбирання та 0,7 передачі. А в Антона Давидюка середній показник становить 3,8 очка, 2,1 підбирання та 0,4 передачі.

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