БК Одеса продовжив контракти з трьома гравцями і підписав першого новачка

Джерело - ФБУ.
БК Одеса продовжив угоди з кількома перевіреними гравцями минулого сезону та підписав новачка.
Про це заявив тренер команди Олег Юшкін.
"Наразі ми продовжили співпрацю з Денисом Носковим, Романом Новіковим та Вадимом Прокопенком. Також уклали угоду з Антоном Давидюком, який минулого сезону виступав за Миколаїв. Наразі ведемо перемовини з низкою українських гравців та четвіркою іноземців. Уже найближчим часом анонсуємо легіонерів. На жаль, вимушені розпрощатися з Олексієм Щепкіним, який вирішив переїхати з родиною до Нью-Йорка. Дякуємо йому за час з нами та бажаємо успіхів", - сказав Юшкін.
Останнього сезону Денис Носков набирав у середньому 9,2 очка, 4,8 підбирання, 0,8 передачі за матч. У Романа Новікова 4,6 очка, 1,9 підбирання та 0,5 передачі за поєдинок. Вадим Прокопенка набирав за матч 6,3 очка, 3,4 підбирання та 0,7 передачі. А в Антона Давидюка середній показник становить 3,8 очка, 2,1 підбирання та 0,4 передачі.
Раніше, Харківські Соколи підписали першого легіонера.