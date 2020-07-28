Захисник збірної України розірвав контракт зі словенським клубом

Джерело - ФБУ.
Цедевіта-Олімпія завершила співпрацю з українським захисником Іссуфом Саноном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт між клубом і гравцем був розірваний за обопільною згодою.
Раніше, БК Дніпро погодив зі словенцями продовження оренди Санона. Очікується, що тепер українець перейде в команду Дениса Журавльова на повноцінній основі.
Санон в минулому сезоні через травму провів в Суперлізі всього 12 матчів. В середньому за гру 20-річний захисник набирав по 13,4 очка і 4,7 підбирання.
У Кубку Європи ФІБА українець видавав схожу статистику - 11,4 очка і 3,5 підбирання в середньому за гру.
Нагадаємо, в НБА права на Іссуфа Санона належать Нью-Йорку. На драфті 2018 року українця у другому раунді вибрав Вашингтон.