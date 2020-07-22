Дніпро продовжив угоду з українським захисником

Закурдаєв продовжить виступи за команду Журавльова

Джерело - ФБУ.

БК Дніпро продовжив контракт з місцевим вихованцем Максимом Закурдаєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулому сезону український захисник зіграв 25 поєдинків в Суперлізі Парі-Матч, в яких в середньому набирав 8,5 очка, 2,8 підбору, 1,8 передачі (РЕ 8) за 22:10 на паркеті.

У Кубку Європи ФІБА минулого сезону Закурдаєв набирав 11,5 очка, 2,3 підбору, 1,6 передачі (РЕ 11,6) за 23,6 хвилини на майданчику.

За підсумками минулого чемпіонату Дніпро виборов титул та стартуватиме нового сезону в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.

Раніше, Дніпро продовжив контракт із Саноном.