 Гравчиня збірної України пропустить шість місяців через травму | Баскетбол | Champion.com.ua
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Гравчиня збірної України пропустить шість місяців через травму

Сьогодні 16:10 85 0
У Кондусь травма коліна
Гравчиня збірної України пропустить шість місяців через травму
#Кондусь

Джерело - ФБУ.

Гравчиня збірної України 3х3 Вікторія Кондусь не зможе зіграти на чемпіонаті Європи, який відбудеться у вересні. 

Про це повідомляє ФБУ.

На нещодавньому турі Суперліги Парі-Матч 3х3 Кондусь отримала важку травму коліна. Прикрий епізод трапився під час матчу збірної України проти молодіжної команди України. Попри втрату одного з гравців жіноча збірна України все ж виграла 4-й тур Суперліги 3х3. 

Після детального обстеження у Вікторії діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна. Уже за кілька днів у захисника збірної України заплановано операцію. За прогнозами лікарів для повного відновлення баскетболістки знадобиться близько шести місяців.

Окрім успішних виступів в 3х3 Вікторія Кондусь провела сильний минулий сезон у класичному баскетболі. В складі Київ-Баскету Вікторія стала чемпіонкою України і найрезультативнішим гравцем команди, здобуваючи 14.4 очки у середньому за матч.

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