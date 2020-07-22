Гравчиня збірної України пропустить шість місяців через травму

У Кондусь травма коліна

Джерело - ФБУ.

Гравчиня збірної України 3х3 Вікторія Кондусь не зможе зіграти на чемпіонаті Європи, який відбудеться у вересні.

Про це повідомляє ФБУ.

На нещодавньому турі Суперліги Парі-Матч 3х3 Кондусь отримала важку травму коліна. Прикрий епізод трапився під час матчу збірної України проти молодіжної команди України. Попри втрату одного з гравців жіноча збірна України все ж виграла 4-й тур Суперліги 3х3.

Після детального обстеження у Вікторії діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна. Уже за кілька днів у захисника збірної України заплановано операцію. За прогнозами лікарів для повного відновлення баскетболістки знадобиться близько шести місяців.

Окрім успішних виступів в 3х3 Вікторія Кондусь провела сильний минулий сезон у класичному баскетболі. В складі Київ-Баскету Вікторія стала чемпіонкою України і найрезультативнішим гравцем команди, здобуваючи 14.4 очки у середньому за матч.

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