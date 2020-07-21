Став відомий склад збірної України на літній збір

Джерело - ФБУ.
Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс визначився зі складом, у якому національна команда проведе тренувальний збір у Києві з 3 по 14 серпня.
Про це повідомляє ФБУ.
До складу увійшли 16 гравців:
Захисники
Денис Лукашов (Прометей, Україна)
Ілля Сидоров (Прометей, Україна)
Віталій Зотов (Хімік, Україна)
Олександр Мішула (вільний агент)
Олександр Кобець (вільний агент)
Олександр Липовий (Промітеас, Греція)
Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна)
Кирило Марченко (Хімік, Україна)
Форварди
Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна)
Андрій Войналович (Хімік, Україна)
В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія)
Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна)
Центрові
В’ячеслав Петров (Прометей, Україна)
В’ячеслав Кравцов (вільний агент)
Владислав Коренюк (вільний агент)
Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи, Україна).
Головний тренер - Айнарс Багатскіс
Асистенти - Віталій Степановський, Максим Міхельсон
Нагадаємо, наступні матчі у відборі на Євробаскет-2021 збірна України зіграє 27 листопада на виїзді проти Словенії та 30 листопада вдома проти австрійців.
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