Став відомий склад збірної України на літній збір

Багатскіс назвав 16 гравців

Джерело - ФБУ.

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс визначився зі складом, у якому національна команда проведе тренувальний збір у Києві з 3 по 14 серпня.

Про це повідомляє ФБУ.

До складу увійшли 16 гравців:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна)

Ілля Сидоров (Прометей, Україна)

Віталій Зотов (Хімік, Україна)

Олександр Мішула (вільний агент)

Олександр Кобець (вільний агент)

Олександр Липовий (Промітеас, Греція)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна)

Кирило Марченко (Хімік, Україна)

Форварди

Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна)

Андрій Войналович (Хімік, Україна)

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія)

Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна)

Центрові

В’ячеслав Петров (Прометей, Україна)

В’ячеслав Кравцов (вільний агент)

Владислав Коренюк (вільний агент)

Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи, Україна).

Головний тренер - Айнарс Багатскіс

Асистенти - Віталій Степановський, Максим Міхельсон

Нагадаємо, наступні матчі у відборі на Євробаскет-2021 збірна України зіграє 27 листопада на виїзді проти Словенії та 30 листопада вдома проти австрійців.

Раніше, Харківські Соколи продовжили угоду з капітаном.