 Лень не зіграє в першому контрольному матчі Сакраменто в Орландо | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня. Як найкращого українського арбітра 10 років тому довічно відлучили від футболу
Сьогодні 10:56 2159 2
Аталанта - Болонья: онлайн-трансляція матчу 35 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 20:23 398
Історична перемога! 2 роки тому Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні 20:02 163
Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися
Сьогодні 19:40 781
Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем
Сьогодні 18:25 1022
Динамо не буде вести переговори з Ребровим
Сьогодні 18:10 1047 1
Скрипник: Ніяких контактів з Динамо не було
Сьогодні 13:14 919
WBO відмінила турнір претендентів на пояс Ломаченка
Сьогодні 11:32 2110
Андронов: Скрипником цікавляться російські клуби
Сьогодні 10:15 1776
Ребров отримав пропозицію від Динамо
Сьогодні 09:45 5692 1
Блоги
Динамо – Зоря, епік фейл Ворскли і грандіозний скандал у Першій лізі - ТаТоТаке
Динамо – Зоря, епік фейл Ворскли і грандіозний скандал у Першій лізі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
17.07.2020 16:20 682
Зоря – Десна: анонс і прогноз на матч
Зоря – Десна: анонс і прогноз на матч Дима Копий
17.07.2020 14:13 1343
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона Андрій Твердохліб
17.07.2020 13:01 1468
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста Андрій Твердохліб
17.07.2020 07:59 1131
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1736
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Бокс Кемпбелл: Карантин дав можливість проаналізувати бій з Ломаченко 72
20:25 Футбол Карпати розпрощалися з двома футболістами 246
20:23 Пряма трансляція Аталанта - Болонья: онлайн-трансляція матчу 35 туру Серії А. LIVE 398
20:10 Бокс Чемпіон у вазі Далакяна відмовився від бою в серпні через хворобу 396
20:02 Блог Історична перемога! 2 роки тому Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу 163
19:54 Футбол Маліновський залишився у запасі на матч з Болоньєю 558
19:40 Футбол Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися 781
19:25 Футбол Зінченко залишився у запасі Манчестер Сіті на матч з Вотфордом 471
19:10 Футбол Зоря знайшла заміну Михайліченку 906
18:55 Футбол Рафаїлов: В Україні виконати клаусулу по Скрипнику може тільки Шахтар 992
18:40 Баскетбол Став відомий склад збірної України на літній збір 937
18:25 Футбол Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем 1022
18:10 Футбол Динамо не буде вести переговори з Ребровим 1047 1
17:55 Футбол Гендиректор Зорі розповів, хто покине команду влітку 1336
17:40 Баскетбол Лень не зіграє в першому контрольному матчі Сакраменто в Орландо 964
17:25 Футбол Динамо оголосило про повернення двох гравців 1466
17:17 Блог 6-річний хлопчик-герой отримав пояс чемпіона від WBC 398 1
17:11 Хокей Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі 1572
16:55 Футбол Сабо: Скрипнику під силу впоратися з таким викликом 1461
16:40 Футбол Маркевич: Динамо потрібні нові власники, і все починати з нуля 3642 4
16:26 Футбол Собуцький просить призупинити його повноваження віце-президента УАФ 1469
16:12 Бокс Редкач: Скільки людей хочуть, щоб я надрав дупу Бронеру? 1639
15:56 Футбол Маркевич: Команди Карпати більше не буде 2081 1
15:44 Баскетбол Лень: На другому тижні хвороби перестав відчувати запахи, втратив смак 1794
15:30 Футбол Ювентус визначив майбутнє Саррі 1941

Лень не зіграє в першому контрольному матчі Сакраменто в Орландо

Сьогодні 17:40 964 0
У ніч на четвер Кінгз зустрінуться з Маямі
Лень не зіграє в першому контрольному матчі Сакраменто в Орландо
#Сакраменто, #Лень

Джерело - Sport Arena.

Центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень не допоможе команді в першому контрольному матчі проти Маямі Хіт.

Про це повідомляє Sactown Royalty.

Українець продовжує набирати форму після зараження коронавірусом, через що Олексій приєднався до команди тільки минулого тижня.

Після обміну в Сакраменто в лютому Лень набирає 6,6 очка і робить 7,1 підбирання в середньому за матч.

Матч проти Маямі Хіт відбудеться в ніч на четвер, 23 липня. Початок - о 3:00 за київським часом.

Нагадаємо, Лень відновив тренування у складі Сакраменто.

Коментарі ()