Лень не зіграє в першому контрольному матчі Сакраменто в Орландо

У ніч на четвер Кінгз зустрінуться з Маямі

Джерело - Sport Arena.

Центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень не допоможе команді в першому контрольному матчі проти Маямі Хіт.

Про це повідомляє Sactown Royalty.

Українець продовжує набирати форму після зараження коронавірусом, через що Олексій приєднався до команди тільки минулого тижня.

Після обміну в Сакраменто в лютому Лень набирає 6,6 очка і робить 7,1 підбирання в середньому за матч.

Матч проти Маямі Хіт відбудеться в ніч на четвер, 23 липня. Початок - о 3:00 за київським часом.

Нагадаємо, Лень відновив тренування у складі Сакраменто.