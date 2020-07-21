Лень не зіграє в першому контрольному матчі Сакраменто в Орландо

Джерело - Sport Arena.
Центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень не допоможе команді в першому контрольному матчі проти Маямі Хіт.
Про це повідомляє Sactown Royalty.
Українець продовжує набирати форму після зараження коронавірусом, через що Олексій приєднався до команди тільки минулого тижня.
Після обміну в Сакраменто в лютому Лень набирає 6,6 очка і робить 7,1 підбирання в середньому за матч.
Матч проти Маямі Хіт відбудеться в ніч на четвер, 23 липня. Початок - о 3:00 за київським часом.
Нагадаємо, Лень відновив тренування у складі Сакраменто.