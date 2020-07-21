Лень: На другому тижні хвороби перестав відчувати запахи, втратив смак

Український центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень переборов коронавірус та повернувся до тренувань.

Про це розповів сам баскетболіст.

"22 червня я здав позитивний тест на коронавірус і в наступні 24 дні поспіль мої тести були позитивними. Всі ці три тижні я перебував на карантині. Нарешті, в п'ятницю, я здав два негативних тести поспіль і отримав можливість приїхати сюди. З того часу я перебуваю в Орландо. Відчуваю себе непогано, але потрібно дати тілу повернутися в форму. Головне, що мої легені і моє серце в порядку. Все добре.

Приблизно на другому тижні хвороби у мене з'явилися симптоми: я перестав відчувати запахи, втратив смак, було невелике утруднення в грудях. Не можна сказати, що мені було страшно, але симптоми хвороби у мене однозначно були присутні.

Здорово повернутися в команду, бути поруч з командою. Так, я не працюю з ними повноцінно, але перебуваю поруч. Взагалі, якщо чесно, ще більш прекрасне почуття - нарешті покинути готельний номер", - сказав Лень.