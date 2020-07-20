Браянта посмертно нагородили престижною премією

Пам'ять про легендарного баскетболіста продовжує жити

Джерело - Чемпіон.

Чергове підтвердження масштабності постаті Кобі Браянта, який трагічно загинув 26 січня після падіння вертольота, відбулося на церемонії вручення премії Еммі – телевізійного аналога знаменитого Оскара.

Про це повідомляє пресслужба заходу.

Культового баскетболіста посмертно нагородили премією за "благодійність, внесок в розвиток місцевих громад й натхнення".

Від імені родини Кобі Браянта нагороду один баскетболіста – відомий композитор Джон Вільямс.

Recognizing his legacy of philanthropy, community building & inspiration extending beyond the basketball court, the Governors Award goes to @KobeBryant. Legendary composer & friend John Williams accepts the award on behalf of the Bryant family at the #LAEmmys sponsored by @KIA. pic.twitter.com/xaC784aeHS — Television Academy (@TelevisionAcad) July 19, 2020

Раніше, копію чемпіонського персня Кобі Браянта продали на аукціоні.