Київ-Баскет продовжив угоди з гравцями збірної України

Клуб продовжив формування на новий сезон складу жіночої команди

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет продовжив угоди на наступний сезон з капітаном Ганною Ольховик та Дар’єю Завидною.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для Ольховик сезон буде вже четвертим у складі жовто-чорних. У 16-ти матчах останнього чемпіонату вона набирала в середньому 9.9 очка, робила 4,2 підбирання за поєдинок.

Завидна минулого сезону зіграла 17 матчів у Суперлізі, набираючи 8,1 очка, 4,7 підбирання та 1,2 передачі в середньому поєдинок.

Раніше, Київ-Баскет підписав американського лідера Одеси.

Нагадаємо, Київ-Баскет продовжив контракт з Близнюком.