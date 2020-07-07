Збірна України 3х3 розпочала тренувальний збір

Джерело - scu.org.ua.
В Одесі розпочався тренувальний збір жіночої національної та молодіжної збірної України 3х3.
Про це повідомляє Спортивний комітет України.
План підготовки у національної та молодіжної команди буде ідентичним, окрім того, що доросла збірна проведе додатковий завершальний етап збору в Києві (МТА).
Склад національної збірної України: Ганна Ольховик, Дар’я Завидна, Христина Філевич, Віта Горобець, Вікторія Кондусь та Ольга Краєвська
Склад молодіжної збірної України: Вероніка Любінець, Наталія Цюбик, Юлія Мусієнко, Ганна Сугак, Ульяна Дацько, Єлизавета Мітіна та Олена Бойко
Нагадаємо, Ягупова відмовилась переходити у російський клуб та залишиться у Туреччині.