Українець потрапив у ТОП-5 найкращих за блок-шотами в історії Кубка Європи FIBA

Джерело - Чемпіон.

32-річний український форвард Дніпра Максим Корнієнко займає 5-е місце за кількістю блок-шотів в історії Кубка Європи FIBA.

Про це йдеться на офіційному сайті FIBA.

За 24 гри Корнієнко зробив 36 блок-шотів. Стільки ж блоків у француза Мустафи Фалло, але він витратив на нього всього 20 матчів.

1 Мішель Діуф - 80 блок-шотів за 60 матчів;

2 Урош Лукович - 46 блок-шотів за 18 матчів;

3 Матіас Лессор - 43 блок-шота за 38 матчів;

4 Мустафа Фалло - 36 блок-шотів за 20 матчів;

5 Максим Корнієнко - 36-пліч-шотів за 24 матчі.