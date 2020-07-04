 Українець потрапив у ТОП-5 найкращих за блок-шотами в історії Кубка Європи FIBA | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 29 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 19:20 973
Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20
Сьогодні 15:15 1759 1
Мораес вказав причину переходу у Шахтар
Сьогодні 14:31 1448
Усик – третій у рейтингу IBF
Сьогодні 14:16 754
Українка вийшла у фінал шахового турніру Women's Speed ​​Chess Championship
Сьогодні 09:31 2503
Глава UFC відреагував на смерть батька Нурмагомедова
Сьогодні 08:47 2534
У Динамо визначились із заміною Михайличенку
Сьогодні 08:28 8151 3
Козловський - керівництву Карпат: Що ви нюхаєте? У вас є розум?
Вчора 21:39 1414
Львів не зміг переграти молодь Ворскли у 29 турі УПЛ
Вчора 20:52 1169
Усик може припинити співпрацю з K2 Promotions
Вчора 19:39 3989
Блоги
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
02.07.2020 05:29 7018
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
01.07.2020 21:21 6438
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами Valeriy Ruchka
01.07.2020 12:17 1673 1
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА Valeriy Ruchka
01.07.2020 10:57 963
8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012
8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012 Valeriy Ruchka
01.07.2020 09:26 927
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
28.06.2020 20:22 1574
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2020 19:39 2837
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
28.06.2020 17:29 1326
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
28.06.2020 16:42 2700
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова.
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова. Valeriy Ruchka
28.06.2020 14:46 1263
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:14 Футбол Бетіс та Сельта розписали мирову в рамках 34 туру Ла-Ліги 118
19:55 Формула 1 Феррарі виявилася на 0,9 секунди повільніше, ніж минулого року 322
19:46 Футбол Минай переміг Балкани, Агробізнес виграв Черкащину в 22 турі Першої ліги 279 1
19:28 Футбол Лестер розгромив Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед знищив Борнмут в 33 турі АПЛ 498
19:20 Пряма трансляція Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 29 туру УПЛ. LIVE 973
19:11 Футбол Трубін та Вітао вийдуть в основі Шахтаря на матч з Динамо 617
18:55 Бокс Гірн: Міллер повинен мені гроші за бій, який не відбувся з Джошуа 884
18:31 Футбол Ротань став амбасадором фіналу Кубку України 847
18:13 Формула 1 Боттас виграв кваліфікацію на першому Гран-прі сезону 1105
17:51 Легка атлетика У Луцьку відкрили тренувальний центр 1117
17:42 Блог Леброн придбав особняк за 40 млн доларів 256
17:23 Баскетбол Українець потрапив у ТОП-5 найкращих за блок-шотами в історії Кубка Європи FIBA 267
17:10 Футбол Брайтон переграв Норвіч в АПЛ 1410
16:54 Футбол Маріуполь орендував захисника Шахтаря 1504
16:42 ММА Батька Хабіба поховали в рідному селі 1605
16:22 Футбол Динамо - Шахтар: прев'ю матчу 29-го туру УПЛ 1747
16:03 Блог Як склалася кар'єра чемпіонів Європи U-19 через 11 років 506
16:00 Блог Динамо - Шахтар: ставки букмекерів 408
15:57 Футбол Мораес: Хацкевич зобов’язав гравців Динамо не тиснути мені руку 1960
15:40 Футбол Миколенко: Динамо зобов’язане перемогти Шахтар 2191
15:25 Футбол Богунов розкритикував суддівство у грі з Ворсклою 2124
15:15 Блог Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20 1759 1
15:13 Футбол У Металурзі збільшилась кількість хворих на коронавірус 2266
14:57 Футбол Адвокат закликала усунути Смалійчука від футболу 2375
14:48 Футбол Сетьєн різко відреагував про майбутнє Мессі у Барселоні 2394

Українець потрапив у ТОП-5 найкращих за блок-шотами в історії Кубка Європи FIBA

Сьогодні 17:23 267 0
Українець потрапив у ТОП-5 найкращих за блок-шотами в історії Кубка Європи FIBA

Джерело - Чемпіон.

32-річний український форвард Дніпра Максим Корнієнко займає 5-е місце за кількістю блок-шотів в історії Кубка Європи FIBA.

Про це йдеться на офіційному сайті FIBA.

За 24 гри Корнієнко зробив 36 блок-шотів. Стільки ж блоків у француза Мустафи Фалло, але він витратив на нього всього 20 матчів.

1 Мішель Діуф - 80 блок-шотів за 60 матчів;

2 Урош Лукович - 46 блок-шотів за 18 матчів;

3 Матіас Лессор - 43 блок-шота за 38 матчів;

4 Мустафа Фалло - 36 блок-шотів за 20 матчів;

5 Максим Корнієнко - 36-пліч-шотів за 24 матчі.

Коментарі ()