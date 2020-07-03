Дніпро отримав потенційних суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
БК Дніпро до групового раунду Ліги чемпіонів ФІБА має пройти два раунди кваліфікації, 15 потенціальних суперників яких стали відомі.
Про це повідомляє прес-служба ліги.
З кваліфікації лише чотири клуби вийдуть в основний етап.
Жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА відбудеться 15 липня.
Учасники групового етапу: АЕК (Греція), Бамберг (Німеччина), Сарагоса (Іспанія), Шоле (Франція), Дарюшафака (Туреччина), Динамо Сассарі (Італія), Німбурк (Чехія), Сомбатгей (Угорщина), Остенде (Бельгія), Болонья (Італія), Галатасарай (Туреччина), Хапоель (Єрусалим, Ізраїль), Хапоель (Холон, Ізраїль), Бриндізі (Італія), Тенерифе (Іспанія), Діжон (Франція), Лімож (Франція), Ніжній Новогород (Росія), Перістері (Греція), Каршияка (Туреччина), Більбао (Іспанія), Ритас Вільнюс (Литва), Бургос (Іспанія), Страсбур (Франція), Люблін (Польща), Бурса (Туреччина), Тюрк Телеком (Туреччина), ВЕФ (Латвія).
Учасники кваліфікації: Анвіл (Польща), Баккен Беарз (Данія), Ботевград (Болгарія), Монс (Бельгія), Дніпро (Україна), Гронінген (Нідерланди), Фрібург (Швейцарія), Хапоель Т-А (Ізраїль), Ігокеа (Боснія і Герцеговина), Іракліс (Греція), Керавнос (Кіпр), Лондон Лайонс (Велика Британія), Нептунас (Литва), Спортинг (Португалія), Цмоки-Мінськ (Білорусь), Клуж (Румунія).
⚔🔥 16 teams ➡ 4 will join the #BasketballCL Regular Season!— Basketball Champions League (@BasketballCL) July 3, 2020
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