 Лідер Портленда відмовився відновлювати сезон | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лідер Портленда відмовився відновлювати сезон

Сьогодні 15:55 211 0
Аріза збирається провести час зі своїм сином
Лідер Портленда відмовився відновлювати сезон
#НБА, #Портленд

Джерело - isport.ua.

Форвард Портленд Трейл Блейзерс Тревор Аріза не братиме участі в рестарт поточного сезону НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Відмова баскетболіста пов'язаний з процедурою розірвання шлюбу. Суд встановив, що його 12-річний син повинен жити з матір'ю, а Аріза може видиться з хлопчиком тільки протягом одного місяця.

Колишня дружина призначила цей час на період карантину в штаті Флорида. Тревор погодився з пропозицією колишньої дружини і відмовився від участі в матчах, щоб провести час з сином.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Аріза провів за Портленд 53 матчі, набираючи 8 очок і роблячи 4,7 підбирання в середньому за гру.

Раніше, Лень ризикує пропустити рестарт сезону у НБА.

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