Медведенко: Михайлюка хочуть затягнути у політичні розбірки в Україні

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк переживає за Україну, однак не збирається влазити у політичні розбірки.

Про це розповів дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"Я підтримую Свята Михайлюка - він висловив свою точку зору. Природно, що Свят більше в темі американського життя, адже він більше часу проводить в США. Те, що він менше приділяє уваги політичним моментам в Україні, так це може бути для нього і краще.

Тут деякі все життя живуть і в політиці нічого не розуміють, а Свята, який живе в США, хочуть затягнути в якісь політичні розбірки. Це нерозумно і він правильно робить, що дистанціюється від цього. Він переживає за Україну - в цьому немає ніяких питань. А коментатори скидають все в одну купу і намагаються змішати всі проблеми в одну. Це просто провокація - інакше я це не назву", - сказав Медведенко.