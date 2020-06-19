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Медведенко: Михайлюка хочуть затягнути у політичні розбірки в Україні

Сьогодні 13:58 133 0
Станіслав Медведенко прокоментував дистанціювання Святослава Михайлюка від проблем України
Медведенко: Михайлюка хочуть затягнути у політичні розбірки в Україні
#Михайлюк, #НБА

Джерело - xsport.ua.

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк переживає за Україну, однак не збирається влазити у політичні розбірки.

Про це розповів дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"Я підтримую Свята Михайлюка - він висловив свою точку зору. Природно, що Свят більше в темі американського життя, адже він більше часу проводить в США. Те, що він менше приділяє уваги політичним моментам в Україні, так це може бути для нього і краще.

Тут деякі все життя живуть і в політиці нічого не розуміють, а Свята, який живе в США, хочуть затягнути в якісь політичні розбірки. Це нерозумно і він правильно робить, що дистанціюється від цього. Він переживає за Україну - в цьому немає ніяких питань. А коментатори скидають все в одну купу і намагаються змішати всі проблеми в одну. Це просто провокація - інакше я це не назву", - сказав Медведенко.

Раніше, Михайлюк взяв участь в акції протесту у США.

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