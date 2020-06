Легенда НБА через коронавірус достроково завершив кар'єру

43-річний ветеран Хоукс Вінс Картер завершив професійну кар'єру.

Про це повідомляє NBA Central.

Свій останній матч у НБА знаменитий форвард провів незадовго до настання пандемії COVID-19 - 11 березня в домашньому поєдинку з Нью-Йорком він набрав 5 очок.

The Atlanta Hawks season is officially over. This is Vince Carter’s last bucket of his career 😢 pic.twitter.com/WQHRExwaKu