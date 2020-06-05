Легенда НБА через коронавірус достроково завершив кар'єру

Джерело - Чемпіон.
43-річний ветеран Хоукс Вінс Картер завершив професійну кар'єру.
Про це повідомляє NBA Central.
Свій останній матч у НБА знаменитий форвард провів незадовго до настання пандемії COVID-19 - 11 березня в домашньому поєдинку з Нью-Йорком він набрав 5 очок.
The Atlanta Hawks season is officially over. This is Vince Carter’s last bucket of his career 😢 pic.twitter.com/WQHRExwaKu— NBA Central (@TheNBACentral) June 3, 2020
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