В кінці літа збірна України з баскетболу збирається провести кілька спарингів, однак чекати приїзду Олексія Леня та Святослава Михайлюка не варто.

Про це заявив наставник команди Айнарс Багатскіс.

"Через те, що плани дуже змінилися і в НБА, чи дає це нам якусь надію побачити в збірній в серпні Леня і Михайлюка? Ні, давайте відразу закриємо це питання - їх не буде. Свят і так в минулий раз приїхав до нас влітку, можна сказати, що тільки познайомитися і поспілкуватися, за що йому дуже дякую. Хлопець навіть не тренувався в контакті, але працював з нами в залі, налагоджував відносини.

Але зараз у всій цій ситуації їм обом дуже важливо попрацювати в США на очах у всіх і показати себе, адже Олексія і Свята чекають дуже важливі сезони. У відборі, очевидно, також не варто розраховувати на них. Страховка надто дорога.

Але у нас повно класних гравців, щоб вирішувати завдання виходу на Євробаскет. Навіть в минулому вікні нам не допоміг Санон, а це буде дуже хорошим посиленням. Також є надія, що Пустовий матиме значно більше ігрової практики", - зазначив Багатскіс.