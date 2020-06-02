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Волков: Була можливість проголосувати за заборону натуралізації - я б проголосував

Вчора 23:55 218 0
Олімпійський чемпіон-1988 - про натуралізацію баскетболістів
Волков: Була можливість проголосувати за заборону натуралізації - я б проголосував
#Волков

Джерело - ФБУ.

Цього року були непогані американці у Суперлізі, якими можна було б підсилити збірну України.

Про це заявив колишній голова Федерації баскетболу України Олександр Волков.

"В цілому - я проти натуралізації. Але я сам її проводив, коли був президентом Фередації, тому вважаю, якщо ця опція існує та інші збірні її використовують, чому б збірній України не зміцнитися перед серйозними змаганнями.

Якщо б була можливість проголосувати за заборону натуралізації – я б проголосував. Але, якщо ця опція існує, не розумію, чому ми маємо відмовлятися від легального варіанту підсилити збірну хорошим гравцем. У такому випадку, цим гравцем, скоріш за все, буде розігруючий.

Зараз, щоб була можливість натуралізувати гравця, потрібно, щоб він деякий час відіграв в Україні. Тому у нас особливо і варіантів немає. Я вважаю, що у нас цього року були непогані американці, якими можна було б підсилити збірну. Але це вже питання Багатскіса і якщо він мене спитає, я поділюся з ним своєю думкою. Це внутрішня професійна дискусія", - зазначив Волков.

Нагадаємо, Прометей оголосив про підписання трьох новачків.

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