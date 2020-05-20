 Фесенко: Перехід у Локомотив - моя велика помилка | Баскетбол | Champion.com.ua
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Фесенко: Перехід у Локомотив - моя велика помилка

Сьогодні 23:07 726 0
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Фесенко: Перехід у Локомотив - моя велика помилка
#Фесенко

Джерело - Чемпіон.

Найбільшими помилки для баскетболіста Кирила Фесенка, який завершив свої виступи у збірній України, були переходи до Індіани Пейсерс та Локомотива. 

Про це заявив сам баскетболіст.

"Найбільша моя помилка - це було погодитися на Індіану Пейсерс. Я відновлювався після операції лівого коліна, коли порвав меніск на Євробаскеті-2011. Я приїхав в США в грудні і до березня не було жодної пропозиції, а потім за одну ніч у мене намалювалось їх відразу дві - від Бостона й Індіани.

Індіана хотіла мене до кінця сезону, а Бостон до кінця сезону і плюс ще рік по опції команди. Але Бостон пропонував мені трохи менше грошей, різниця була, як мені тоді здалося, значна, але зараз, як я розумію, незначна. Я зробив неправильний вибір. Я тоді відновлювався поруч з Денвером і туди приїжджав Док Ріверс, дивився на мене. Було індивідуальне тренування, вони мене хотіли бачити, а я погодився не на той контракт. Піддався ще на вмовляння на "агентозамінника", який сказав: "Зараз поїдеш в Індіану і покажеш, який ти красень, а на наступний рік зарплата буде ще більша". Коротше, маячня.

Індіана мене підписала просто, щоб мене не підписав Бостон. Селтікс же хотіли мене підписати, щоб перекрити Роя Хібберта (центрового Пейсерс - ред.), Із захистом проти якого у багатьох були проблеми. Індіана думала, що потрапляє на Бостон у плей-оф і зробила такий стратегічний хід. Але із Бостоном у плей-оф тоді ми так і не зіграли.

Ну і треба згадати контракт з Локомотивом - це теж була велика помилка. Але там була істотна фінансова різниця в порівнянні з іншими пропозиціями. У Локомотив мене підписали до приходу тренера і Георгіос Барцокас не знайшов мені місця у команді. Він мені прямим текстом при першій нашій зустрічі сказав: "Я не знаю, що з тобою робити, мені не потрібен важкий великий в команді. Він намагався якось мене задіяти, але видно було, що він переступає через себе. Мені сказали, що, якщо я хочу, я можу залишатися в команді, але грати я практично не буду, запропонували шукати нову команду. Сказали, що зарплату буду отримувати, але буду сидіти на банці. Тоді я і перейшов в Канту", - зазначив Фесенко.

Нагадаємо, український баскетболіст продовжить кар'єру в Ізраїлі.

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