 Фесенко: Так втомлювався штовхатися з О'Нілом, що були кола під очима | Баскетбол | Champion.com.ua
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Фесенко: Так втомлювався штовхатися з О'Нілом, що були кола під очима

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Фесенко: Так втомлювався штовхатися з О'Нілом, що були кола під очима
#Фесенко

Джерело - Чемпіон.

Для українського баскетболіста Кирила Фесенка найкращою грою у НБА був матч проти Х'юстона і Яо Міня.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Найкраща гра в НБА - проти Х'юстона і Яо Міня, в якій я зробив свій єдиний дабл-дабл. Ми грали в Х'юстоні і програли в третьому овертаймі. У мене було чітке завдання: потрібно було нівелювати енергію Яо. Я його починав зустрічати вище триочкової і вже звідти починав упиратися. Штовхалися ще до штрафної лінії. Я втомлювався нереально, він втомлювався також. Круто вийшло.

З ким було складніше всього захищатися? Сюрпризом це не буде, крім, може бути, третього прізвища. Шак і Яо. Настільки втомлювався з ними штовхатися, що, приходячи в напад, у мене була одна мрія і надія, що в мене не прилетить м'яч. Я від втоми вже просто нічого не бачив - жовті кола під очима. Третя людина - це Пау Газоль. Як же він мене розривав роботою ніг в пості. Це так дратувало і дратувало. Начебто, і захищаєшся добре і встигаєш, але в якийсь момент "рипнувся" і він тебе вже карає. Великий гравец", - зазначив Фесенко.

Нагадаємо, український баскетболіст продовжить кар'єру в Ізраїлі.

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