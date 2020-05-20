В одному з матчів НБА український баскетболіст Кирило Фесенко намагався зламати легендарного Кобі Браянта.

Про це заявив сам баскетболіст.

"У тій грі, коли я бив, кусав і штовхав Кобі, я намагався навмисне йому забити м'яз. Я потрапив йому коліном в стегно - це травма, яка залишається з тобою надовго. Лейкерс взяли тайм-аут, Кобі похромав і я думав, що Кобі більше не вийде. А він повернувся, активізувався і відвантажив нам, по-моєму, 38 очок, витягнувши гру наодинці.

Я вважаю, що Кобі - це кращий гравець, проти якого я коли-небудь грав. Так, я грав проти Леброна і вважаю, що Кобі краще його", - зазначив Фесенко.