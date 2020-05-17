НБА вирішила скоротити тренувальний табір після виходу з карантину

Джерело - Чемпіон.
НБА скоротила прогноз тривалості тренувального табору з чотирьох-п'яти до двох-трьох тижнів після виходу команд з карантину.
Про це повідомляє The Athletic.
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Цей хід може привести до більш швидкого відновлення сезону НБА.
Кілька команд почали відкривати тренувальні бази на цьому тижні, щоб гравці могли займатися і набирати форму з дотриманням заходів безпеки.
Ймовірно, НБА також дозволить членам сімей гравців приєднатися до них в будь-якому місті, в якому гратимуть матчі, якщо вони згодні з певними правилами безпеки.