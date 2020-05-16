НБА розглядає варіанти із заповнюваністю арен на 15-20% під час пандемії

Комісіонер Адам Сільвер зазначив, що, можливо, з'являться протоколи, що дозволяють часткове заповнення трибун

Джерело - ESPN.

У НБА розглядають варіанти із заповнюваністю арен на 15-20% під час пандемії коронавіруса COVID-19.

Про це повідомляє ESPN.

У лізі визнають, що в разі відновлення чемпіонату матчі доведеться проводити при порожніх трибунах. Не виключено, що цей захід буде актуальним і на початку наступного сезону.

Комісіонер Адам Сільвер зазначив, що, можливо, з'являться протоколи, що дозволять часткове заповнення трибун.

Нагадаємо, НБА може втратити 900 млн доларів доходу з телевізійних трансляцій.

Раніше у НБА назвали найкращого гравця в історії.