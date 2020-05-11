Легенда НБА закликав достроково завершити сезон 2019-2020

Шакіл О'Ніл вважає, що зараз не до баскетболу

Джерело - The New York Post.

Сезон у НБА потрібно скасувати і дозволити уряду назавжди позбутися від коронавірусу.

Про це заявив чотириразовий чемпіон НБА з Лейкерс і Маямі Шакіл О'Ніл.

"Потрібно скасувати сезон. НБА, продовжуйте піклуватися про безпеку гравців і інших людей, дозвольте уряду назавжди позбутися від вірусу. Набридло слухати заяви, що сезон відновиться", - сказав О'Ніл.

Раніше, у НБА назвала міста, в яких можуть відбутися матчі плей-оф.

Нагадаємо, команди Михайлюка та Леня в НБА відкривають тренувальні бази.