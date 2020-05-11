Гравця збірної України тестуватимуть на коронавірус

Джерело - ФБУ.
Баскетболістів іспанської Барселони, у складі якої виступає центровий збірної України Артем Пустовий, перевірять на наявність коронавірусу перед початком індивідуальних занять.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Тести гравцям робитимуть 11 травня.
Гравці Барселони мають поновити підготовку найближчими днями, якщо тести підтвердять відсутність вірусу.
Напередодні початку тренувань уже виявлено перших заражених у складі Говентуда та Сарагоси.
Барселона планує скоротити склад основної команди та видатки до початку нового сезону. Нашого Артема Пустового називали серед можливих кандидатів на оренду в іншу команду.
Нагадаємо, Корнієнко завершив виступи у збірній України.