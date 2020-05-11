Гравця збірної України тестуватимуть на коронавірус

Пустового перевірять на наявність коронавірусу

Джерело - ФБУ.

Баскетболістів іспанської Барселони, у складі якої виступає центровий збірної України Артем Пустовий, перевірять на наявність коронавірусу перед початком індивідуальних занять.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Тести гравцям робитимуть 11 травня.

Гравці Барселони мають поновити підготовку найближчими днями, якщо тести підтвердять відсутність вірусу.

Напередодні початку тренувань уже виявлено перших заражених у складі Говентуда та Сарагоси.

Барселона планує скоротити склад основної команди та видатки до початку нового сезону. Нашого Артема Пустового називали серед можливих кандидатів на оренду в іншу команду.

Нагадаємо, Корнієнко завершив виступи у збірній України.