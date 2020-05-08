 Герун: на початку кар’єри міг отримувати більше грошей, працюючи психологом | Баскетбол | Champion.com.ua
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Герун: на початку кар’єри міг отримувати більше грошей, працюючи психологом

Вчора 23:25 409 0
Бігмен національної збірної - про свій баскетбольний шлях
Герун: на початку кар’єри міг отримувати більше грошей, працюючи психологом
#Герун

Джерело - ФБУ.

Бігмен національної збірної України Володимир Герун після переходу до Барселони відчув себе краще як у матеріальному, так і психологічному плані.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Запорука успіху полягає в роботі - це перше, що потрібно сказати. При цьому на багатьох етапах, яким би успішним я не був, це не оплачувалося матеріально. Психологічно оплачувалося, можна так сказати. До нещодавно баскетбол для мене був просто роботою - повернення не було. Гравці, які мають великий талант з юних років, підписуються і відразу отримують матеріальну винагороду. Їм легшає, адже у гравця з'являється мотивація, більше енергії і сил для роботи.

У Штатах я не отримував грошей, зате здобув освіту, чим був дуже задоволений. Потім я повернувся до Європи, де мав середню статистику - починав з нуля. Було важко. Я не іспанець, приїхав, як новачок, з Америки і мені потрібно було пробиватися з нуля. У мене був пробний місячний контракт з Фуенлабрадою, за умовами якого я повинен був виступати за їх дубль в третьому дивізіоні. Я щось показав там і отримав пропозиції з другого дивізіону. Але водночас я міг отримувати більше грошей, працюючи за своєю спеціальністю психолога.

У Клавіхо прогрес пішов вже на очах, після чого я підписався в Барселоні і стало легше, як у матеріальному, так і психологічному плані. Розумів, що вже якісь "очі на мені висять".

Щоліта я живу в Штатах і грошей, які я отримував на першому етапі кар'єри, було мало. Було просто цікаво грати в баскетбол і я знав, що, може бути, у мене буде шанс і буде прогрес. Повернення буде пізніше: не потрібно думати про гроші в 18 років, дивлячись на великих талантів, яким гроші відразу насипають в кишеню. Це трапляється в поодиноких випадках”, - зазначив Герун.

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