 Капітан збірної України: Мені щороку приходять пропозиції з жіночої НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Капітан збірної України: Мені щороку приходять пропозиції з жіночої НБА

Сьогодні 17:55 603 0
Ягупова - про запрошення з НБА
Капітан збірної України: Мені щороку приходять пропозиції з жіночої НБА
#Ягупова

Джерело - ФБУ.

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова щороку відмовляється від пропозиції пограти у WNBA.

Про це розповіла сам баскетболістка.

Важливо: Українка стала MVP cезону в Євролізі

"Кар'єра в WNBA? Цілком реально. Мені щороку приходить пропозиція зіграти в WNBA, але я відмовляюся від цього. З огляду на специфіку сезону там мені потрібно грати мало не 12 місяців в році. Це не те що важко, а виглядає на межі можливостей, не тільки фізичних, а й моральних. Можливо зіграю там, але вже коли закінчувати свою кар'єру, скажімо останній сезон", - розповіла Ягупова.

Раніше, Ягупова очолила символічну збірну Євроліги.

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