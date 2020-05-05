Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова щороку відмовляється від пропозиції пограти у WNBA.

Про це розповіла сам баскетболістка.

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"Кар'єра в WNBA? Цілком реально. Мені щороку приходить пропозиція зіграти в WNBA, але я відмовляюся від цього. З огляду на специфіку сезону там мені потрібно грати мало не 12 місяців в році. Це не те що важко, а виглядає на межі можливостей, не тільки фізичних, а й моральних. Можливо зіграю там, але вже коли закінчувати свою кар'єру, скажімо останній сезон", - розповіла Ягупова.