Гравці НБА таємно тренуються під час карантину

Гравці НБА порушують правила карантину

Гравців Національної баскетбольної асоціації звинуватили у тому, що вони, попри карантин, таємно тренуються у спортзалах.

Про це повідомляє The New York Times.

Про це виданню розповів один з баскетболістів клубу НБА, ім'я якого не розголошується. Він заявив, що деякі гравці клубів Національної баскетбольної асоціації таємно тренуються в тих залах, доступ до яких заборонений лігою.

Наразі жодному гравцеві або клубу не дозволено тренуватися на базі його команди або в будь-якому іншому спортзалі.

Нагадаємо, компанія з Лас-Вегаса закликає НБА та інші великі ліги дограти сезон в місті.

Раніше НБА перенесла церемонію драфта-2020 на невизначений термін.