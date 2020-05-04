Гравець збірної України поновив тренування у складі іспанського клубу

Герун розпочав тренування

Джерело - ФБУ.

13 гравців іспанської Унікахи з понеділка розпочали проводити індивідуальні тренування.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Перед початком роботи баскетболісти пройдуть тести на коронавірус.

Серед згаданих гравців є бігмен національної збірної України Володимир Герун. Унікаха повертатиметься до повноцінної роботи в три етапи - індивідуальні тренування з часом зміняться на групові, після чого вся команда почне тренуватися разом.

Унікаха на момент зупинки сезону посідала 8 місце в чемпіонаті Іспанії (12 перемог, 11 поразок), також команда Українця вийшла в 1/4 фіналу Єврокубка.

Нагадаємо, українка стала MVP cезону в Євролізі.