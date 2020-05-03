Нью-Йорк Нікс збирається призначити жінку головним тренером

Нью-Йорк Нікс може призначити на посаду головного тренера Беккі Хеммон.

Про це повідомляє NY Post.

За словами журналіста Марка Бермана, Нікс проведуть зустріч з Хеммон, хід якої повинен бути відкритим.

"Джеймс Долан оцінить призначення жінки на пост головного тренера після всіх минулих провалів".

Відзначимо, що Хеммон в 2014 році підписала контракт з Сан-Антоніо і стала першою жінкою-помічником головного тренера в історії НБА.

Історія з призначенням Хеммон може нагадати фільм Едді, коли головна героїня, роль якої зіграла Вупі Голдберг, стала першою жінкою головним тренером в історії НБА і Нікс.

У 2008 році Хеммон російське громадянство і стала виступати за збірну Росії. У складі російської команди вона стала бронзовим призером Олімпіади-2008 і срібним призером чемпіонату Європи - 2009.