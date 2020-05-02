Джерело - Commercial Appeal.
Гравці Мемфіса з 8 травня зможуть використовувати тренувальний майданчик клубу.
Про це повідомляє Commercial Appeal.
НБА планує з 8 травня дозволити клубам відкрити тренувальні бази для гравців в містах та штатах, де місцева влада послабить режим самоізоляції.
У Мемфісі вступає в дію новий припис, що має на увазі ослаблення режиму і, зокрема, використання спортивних залів при дотриманні певних правил безпеки.
Нагадаємо, компанія з Лас-Вегаса закликає НБА та інші великі ліги дограти сезон в місті.
Раніше НБА перенесла церемонію драфта-2020 на невизначений термін.