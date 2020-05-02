 Гравці Мемфіса зможуть використовувати тренувальний майданчик клубу | Баскетбол | Champion.com.ua
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Гравці Мемфіса з 8 травня зможуть використовувати тренувальний майданчик клубу

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У Мемфісі вступає в дію новий припис, що має на увазі ослаблення режиму і, зокрема, використання спортивних залів при дотриманні певних правил безпеки
Гравці Мемфіса з 8 травня зможуть використовувати тренувальний майданчик клубу
#Мемфіс, #НБА

Джерело - Commercial Appeal.

Гравці Мемфіса з 8 травня зможуть використовувати тренувальний майданчик клубу.

Про це повідомляє Commercial Appeal.

НБА планує з 8 травня дозволити клубам відкрити тренувальні бази для гравців в містах та штатах, де місцева влада послабить режим самоізоляції.

У Мемфісі вступає в дію новий припис, що має на увазі ослаблення режиму і, зокрема, використання спортивних залів при дотриманні певних правил безпеки.

Нагадаємо, компанія з Лас-Вегаса закликає НБА та інші великі ліги дограти сезон в місті.

Раніше НБА перенесла церемонію драфта-2020 на невизначений термін.

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