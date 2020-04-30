Андрій Войналович прокоментував участь у драфті НБА

Український форвард Хіміка Андрій Войналович спробує показати себе на драфті НБА, який відбудеться в цьому році.

Про це розповів сам 20-річний баскетболіст.

"Участь в драфті - це в кар'єрі гравця такий крок для саморозвитку, хочеться спробувати себе. Але для мене завжди Хімік залишається Хіміком, це мій клуб, і я працюю з командою, чекаю початку повноцінних тренувань", - розповів Войналович.

Войналович був визнаний найкращим молодим гравцем баскетбольної Суперліги України за підсумками минулого сезону. У регулярному чемпіонаті він провів 24 поєдинки, набираючи в середньому 7,9 очка за гру.

Нагадаємо, сезон у НБА планують дограти у Дісней Ворлді.