 Український баскетболіст вказав причини участь в драфті НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Войналович вказав причини участь в драфті НБА

Сьогодні 21:46 187 0
Андрій Войналович прокоментував участь у драфті НБА
Войналович вказав причини участь в драфті НБА
#Войналович, #НБА

Джерело - khimik.com.ua.

Український форвард Хіміка Андрій Войналович спробує показати себе на драфті НБА, який відбудеться в цьому році.

Про це розповів сам 20-річний баскетболіст.

"Участь в драфті - це в кар'єрі гравця такий крок для саморозвитку, хочеться спробувати себе.

Але для мене завжди Хімік залишається Хіміком, це мій клуб, і я працюю з командою, чекаю початку повноцінних тренувань", - розповів Войналович.

Войналович був визнаний найкращим молодим гравцем баскетбольної Суперліги України за підсумками минулого сезону. У регулярному чемпіонаті він провів 24 поєдинки, набираючи в середньому 7,9 очка за гру.

Нагадаємо, сезон у НБА планують дограти у Дісней Ворлді.

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