 Новий сезон Суперліги може стартувати в листопаді | Баскетбол | Champion.com.ua
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Новий сезон Суперліги може стартувати в листопаді

Сьогодні 16:15 527 0
Володимир Драбіковський прокоментував старт наступного сезону
Новий сезон Суперліги може стартувати в листопаді
#Суперліга

Джерело - fbu.ua.

Новий сезон для клубів Суперліги може розпочатися наприкінці осені.

Про це розповів генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський.   

"Є побоювання за старт сезону професійних команд. Зараз усе виглядає так, що він може затягнутися і розпочатися не в жовтні, а скажімо у листопаді. Усе залежить від того чи гратимемо ми з глядачами старт сезону, чи без. Якщо виконком прийме рішення розпочинати чемпіонат у жовтні без глядачів то Фінал чотирьох Кубка України, у вересні виглядає доцільним, якщо ж ми можемо зіграти чемпіонат з листопада але з глядачами, то очевидно, що фінал чотирьох має бути у жовтні", - розповів Драбіковський.

Нагадаємо, сезон у НБА планують дограти у Дісней Ворлді.

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