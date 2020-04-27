Барселона готова грати у лізі ACB

Джерело - ФБУ.

Команда центрового національної збірної України Артема Пустового Барселона зацікавлена ​​у проведенні на своєму майданчику турніру за участі 12 команд, який планується завершити сезон іспанської ліги ACB.

Про це повідомляє AS.

Раніше Барселона гратиме лише в Євролізі, а не в лізі ACB, якщо станеться накладка за календарем в обох турнірах. Іспанська ліга планує прийняти остаточне рішення по догравання сезону не пізніше 31 травня.

Передбачається, що турнір ACB буде завершено не пізніше 31 липня, в той час як попередньо призначені дати Євроліги (4-26 липня) збігаються з цим графіком. Дедлайн Євроліги за рішенням про долю проведення сезону - 24 травня.

Раніше, Корнієнко завершив виступи у збірній України.