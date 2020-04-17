У фіналі Конлі переміг легенду Детройта

Зірка Юти Майк Конлі став чемпіоном турніру по грі H-O-R-S-E, який НБА організувала під час паузи у чемпіонаті.

Про це повідомляє ESPN.

Суть гри - по черзі закидати м'яч в кільце з різних положень.

У фіналі 32-річний баскетболіст переміг лідера Чикаго Зака Лавіна. По ходу фіналу Конлі потрапляв різні креативні кидки, серед яких лей-ап із зворотного боку щита і штрафний з закритими очима.

На шляху до фіналу Конлі пройшов ексгравець WNBA Таміку Кетчінс і легенду Детройта Чонсі Біллапса.

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