Михайлюк: Україні потрібно зібрати хорошу збірну

Хороша збірна команди України підніме інтерес уболівальників до баскетболу.

Про це розповів захисник Детройт Пістонс Святослав Михайлюк.

"Збірній України треба зібрати дуже хорошу команду і почати вигравати. Мені здається, це підніме рівень та інтерес не лише у гравців, а й у вболівальників.

Потрібно відкривати школи й академії, які збирають дітей в одному місці, як я розпочинав з 9 ти років. Ми не просто три рази на тиждень займалися баскетболом, ми працювали два рази на день - перед заняттями у школі та після них.

Ми тренувалися з 7-ї до 8:30 ранку. Це все має починатися з малого віку, і ставитися до цього треба більш фахово", - розповів Михайлюк.