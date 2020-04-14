 Михайлюк: Україні потрібно зібрати хорошу збірну | Баскетбол | Champion.com.ua
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Михайлюк: Україні потрібно зібрати хорошу збірну

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Михайлюк: Україні потрібно зібрати хорошу збірну
#Михайлюк

Джерело - basket.com.ua.

Хороша збірна команди України підніме інтерес уболівальників до баскетболу.

Про це розповів захисник Детройт Пістонс Святослав Михайлюк.

"Збірній України треба зібрати дуже хорошу команду і почати вигравати. Мені здається, це підніме рівень та інтерес не лише у гравців, а й у вболівальників.

Потрібно відкривати школи й академії, які збирають дітей в одному місці, як я розпочинав з 9 ти років. Ми не просто три рази на тиждень займалися баскетболом, ми працювали два рази на день - перед заняттями у школі та після них.

Ми тренувалися з 7-ї до 8:30 ранку. Це все має починатися з малого віку, і ставитися до цього треба більш фахово", - розповів Михайлюк.

Нагадаємо, Михайлюк може отримати громадянство США.

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