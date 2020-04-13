Гравець Барселони розчарувався в українській владі

Пустовий воліє лишатись в Іспанії

Джерело - Главком.

Центровий збірної України та Барселони Артем Пустовий розчарований керманичами нашої держави і планує залишитись в Іспанії.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Припустимо, якби запитали мене раніше, я не знаю, три-чотири роки тому, я б сказав:" Ні. Тільки Україна, тільки Каховка. Я ж тут - патріот. Але наразі, думаю, я б залишився. Я люблю приїжджати до України, я обожнюю Україну, але те, що відбувається там на рівні влади, що для людей взагалі нічого не робиться. Все це дуже мене засмучує, і я в цьому повністю розчарувався", - сказав Пустовий.

Що саме конкретно його засмучує баскетболіст не розповів, але це й не справа баскетболістів.

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