Зайцев допоміг своєму клубу достроково виграти регулярний чемпіонат

На Тайвані продовжують грати у баскетбол

Джерело - ФБУ.

Екс-бігмен збірної України Ігор Зайцев допоміг своєму клубу Тайвань Бір достроково виграти регулярний чемпіонат Тайваню.

Про це повідомляє ФБУ.

Команда нашого легіонера в 17-му турі другого раунду змагань на виїзді перемогла Пауян з рахунком 99:72.

Зайцев вийшов у старті, відіграв 29 хвилин, набрав 16 очок (5/5 двоочкових, 2/3 триочкових), зробив 6 підбирань у захисті, 6 передач і 2 блок-шота за 4 фолів (РЕ 21).

З 23 перемогами в 30 матчах Тайвань Бір Зайцева впевнено лідирує в турнірній таблиці і гарантував собі перше місце перед плей-оф.

Раніше, чемпіон України спробує проявити себе у НБА.