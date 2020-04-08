Капітан збірної Литви став волонтером на час пандемії коронавірусу

Калнієтіс став волонтером

Джерело - ФБУ.

Захисник національної збірної Литви Мантас Калнієтіс став волонтером на час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє сайт федерації баскетболу Литви.

Він допомагає літнім та нужденним долати труднощі антивірусного карантину.

Калнієтіс щодня долає по 6 кілометрів у рідному Каунасі, розносячи їжу нужденним, тим людям, які не можуть залишати домівки. Баскетболіст діє спільно з волонтерською організацією Сильні разом.

Калнієтіс два тижні перебував на домашньому карантині після останнього матчу Ліги ВТБ, в якому його Локомотив-Кубань грав 12 березня в Естонії проти Калева. Згодом у співробітника естонського клубу тестували коронавірус.

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