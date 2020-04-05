Джерело - ФБУ.

Гравець збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров 12 днів був у лікарні і дуже складно там було морально.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Зараз відчуваю себе відмінно, задоволений, що нарешті повернувся додому. Я 12 днів був у лікарні, у закритому приміщенні і постійно мав знаходитись у палаті. Ледь не збожеволів. Перечитав декілька книг, передивився серіали. Я приїхав з Іспанії, де також був на карантині. Разом із дівчиною обов’язково ходили в масках, потім, повертаючись додму, обробляли все антисептиками. На вулицях в Іспанії було дуже мало людей. Що мені сподобалось там, так це те, що в певний час люди виходили на балкони та аплодували лікарям, які ризикують кожного дня. Не тільки лікарям, а й поліції, і всім, хто бере участь у боротьбі з коронавірусом. Якщо вже пригадувати моє повернення додому, то до аеропорту дуже багато людей приїхали без масок. Хтось намагався утримувати дистанцію, але коли ми прийшли саме до виходу з літака, багато людей сиділи поруч без масок і спокійно спілкувались. МАУ роздавала маски лише на вході в літак - коли ми просили декілька масок, нам відмовляли, сказавши, що вони в нас є”, - зазначив Бобров.

Раніше, Бобров вилікування від коронавірусу.

Нагадаємо, Іспанія підтримала форварда збірної України.