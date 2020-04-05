В Іспанії під час карантину люди не платять комунальні платежі.

Про це заявив баскетболіст В'ячеслав Бобров.

"Вважаю, що в нашій країні потрібно ввести більш жорсткі правила. Але при цьому і держава має допомагати, як в Іспанії. Там під час карантину, наприклад, люди не платять комунальні платежі. Людям пішли назустріч і відминили всі ці виплати під час карантину.

Вчора я виходив до крамниці, бачив, коли їхав з лікарні, що дуже багато людей ходять без масок, ходять з дітьми і думають, що це все жарти. Багато хто ставиться до цього, як до звичайного захворювання, але фатальних випадків дуже багато, тому лікарі і просять притримуватись карантину. До того ж деякі люди займаються самолікуванням, в результаті чого доводять до того, що їм приходиться лежати під крапельницями та користуватись апаратими штучного дихання”, - зазначив Бобров.