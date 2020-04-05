Бобров витратив 3500 гривень

Джерело - ФБУ.

Перші чотири дні лікування від коронавірусу для гравця збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва було важкувато через антибіотики та температуру.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Щодо симптомів, то у мене три дні була температура, нюх та смак я не втрачав, був невеличкий сухий кашель, через те що я захворів на пневмонію. В цілому відчував себе добре, але перші чотири дні було важкувато через антибіотики та температуру. За палату та весь час, який я там провів, я нічого не платив. Я сам купляв антибіотики та деякі інші препарати. Всього на лікування витратив 3500 гривень”, - зазначив Бобров.

Раніше, Бобров вилікування від коронавірусу.

Нагадаємо, Іспанія підтримала форварда збірної України.