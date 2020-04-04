Бряанта, Гарнетта і Данкана включили до Зали слави баскетболу

Джерело - Чемпіон.
Легендарні гравці НБА Кобі Браянт, Кевін Гарнетт і Тім Данкан офіційно включені в Зал слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта у 2020 році.
Про це повідомляється на сторінці NBA y Twitter.
Також в список нових членів Залу слави увійшли баскетболістка жіночої НБА Таміка Кетчінгс і чотири тренера: Барбара Стівенс, Кім Малкі, Едді Саттон і Руді Томьянович.
Introducing the #20HoopClass! pic.twitter.com/d9y2t5HH0z— NBA (@NBA) April 4, 2020
Браянт буде включений у Зал слави посмертно. Легендарний гравець Лейкерс загинув в результаті аварії вертольота в січні 2020 року.