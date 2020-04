В клубі НБА Юта звільняють працівників, не пов'язаних з баскетболом.

Про це повідомляє Едріан Воджнаровскі.

Деяким співробітникам скорочують заробітну плату.

Скорочення відбуваються у всіх 80 компаніях Larry H. Miller Group, яка є власником клубу Джаз.

