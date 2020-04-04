 Дюрент поступився Джонсу на турнірі з NBA 2K | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дюрент поступився Джонсу на турнірі з NBA 2K

Сьогодні 09:25 352 0
Наступні матчі відбудуться у неділю, 5 квітня
Дюрент поступився Джонсу на турнірі з NBA 2K
#НБА, #NBA 2K

Джерело - theScore.

Завершилися перші матчі турніру серед гравців НБА зі спортивного симулятора NBA 2K.

Про це повідомляє theScore.

У першому раунді Деррік Джонс обіграв Кевіна Дюрент, Зак Лавін поступився Деандре Ейтону, Трей Янг знищив Харрісона Барнса, Хассан Вайтсайд програв Патріку Беверлі.

Наступні матчі відбудуться у неділю, 5 квітня. Переможець чемпіонату отримає можливість зробити благодійну пожертву на 100 тисяч доларів для боротьби з корованірусом від свого імені.

Нагадаємо, Ягупова лідирує в голосуванні лауреатів сезону в Євролізі.

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