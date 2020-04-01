 Визначено схему завершення сезону у Лізі чемпіонів | Баскетбол | Champion.com.ua
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Визначено схему завершення сезону у Лізі чемпіонів

Сьогодні 17:40 572 0
Володар титулу визначиться в Фіналі восьми
Визначено схему завершення сезону у Лізі чемпіонів
#ФІБА

Джерело - ФБУ.

ФІБА затвердила термін та схему завершення сезону в баскетбольній Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Відтак володар титулу визначиться в Фіналі восьми. Ця стадія змагань відбуватиметься за схемою плей-оф у один поєдинок. Матчі Фіналу восьми відбудуться 30 вересня - 4 жовтня.

Місце Фіналу восьми ФІБА визначить пізніше. 12 березня ФІБА зупинила всі змагання через пандемію коронавірусу.

Наразі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мають такий вигляд:

Сарагоса (Іспанія) - Тенерифе (Іспанія) чи Остенде (Данія)

Німбурк (Чехія) - АЕК (Греція)

Турк Телеком (Туреччина) - Діжон (Франція) чи Нижній Новгород (Росія)

Хапоель (Єрусалим, Ізраїль) - Бургос (Іспанія)  

Раніше, помер екс-голова ФІБА Станкович.

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