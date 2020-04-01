Гравці Лос-Анджелес Лейкерс здолали коронавірус

У Лейкерс побороли пандемію коронавірусу

Після 14-денного карантину результати тестів на коронавірус SARS-CoV-2 у всіх співробітників і баскетболістів Лейкерс негативні.

Про це розповів Оглядач ESPN Дейв МакМенамін.

Два тижні тому у двох неназваних гравців був виявлено коронавірус.

Лейкерс були останньою командою, з ким перед паузою в чемпіонаті НБА грав Бруклін, в складі якого було виявлено відразу чотири випадки.

Нагадаємо, гравець Бостона вилікувався від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що у НБА хочуть скоротити плей-оф.