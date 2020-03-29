Колишній гравець збірної України грає у Тайвані, незважаючи на пандемію коронавірусу в світі

На цьому тижні Тайвань Бірз виграла обидва свої матчі

Колишній гравець збірної України Ігор Зайцев провів два переконливі матчі у чемпіонаті Тайваню.

Про це повідомляє xsport.ua.

Незважаючи на близькість до континентального Китаю, на острові Тайвань пандемія коронавірусу не набрала жахливих обертів: 298 випадків зараження і 2 летальні випадки. Річ у тому, що влада швидко відреагували на поширення вірусу на континенті і впровадили максимально ефективні превентивні заходи у себе. У підсумку, їх баскетбольний чемпіонат продовжує сезон.

Команда Зайцева стала віцечемпіон торік, а зараз лідирує в турнірній таблиці. На цьому тижні Тайвань Бірз провела два матчі і обидва виграла.

Спочатку колектив українця обіграв Тайвань Банк з рахунком 87:76. Зайцев відіграв 30 хвилин, набрав 25 очок (7/14 двоочкових, 1/1 триочкових, 8/10 штрафних), зробив 10 підборів (3 в атаці), віддав 2 передачі та зробив 2 блок-шоти (РЕ 25).

У другій зустрічі Зайцев допоміг команді обіграти Цзютай - 89:70. Українець провів на паркеті 24 хвилини, протягом яких набрав 17 очок (7/10 двоочкових, 0/1 триочкових, 3/4 штрафних), зробив 7 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення та 1 блок-шот (РЕ 19).

У підсумку, Тайвань Бірз виграла 20 з 25 матчів сезону і лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 перемог.

Нагадаємо, гравець збірної України перехворів коронавірусом.