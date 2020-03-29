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Ще одна європейська федерація заборонила всі турніри в країні

Сьогодні 20:10 566 0
По жіночій лізі буде рішення 10 квітня
Ще одна європейська федерація заборонила всі турніри в країні
#Франція

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу Франції оголосила, що всі змагання, які проводяться під егідою організації в сезоні 2019/20, скасовано у зв'язку з пандемією коронавірусу. 

Про це повідомляє прес-служба організації.

Винятком є ​​жіноча баскетбольна ліга, остаточне рішення по якій буде прийнято 10 квітня.

Французька федерація організовує всі змагання з баскетболу у Франції, за винятком чемпіонату першого і другого дивізіонів, а також Кубка лідерів. Це означає, що в цьому сезоні не буде розіграшу Кубка Франції.

Рішення Федерації відноситься до всіх чемпіонатів молодших ліг, кубків і 3х3, змагань серед дорослих федерального і регіонального рівня.

Раніше, у власника Нью-Йорк Нікс діагностували коронавірус.

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